拆五星旗案　被告稱警威脅拘家人逼簽口供

技術員被指於前年9月1日爬高拆除東涌游泳池的五星旗，以及試圖焚燒路障之案件，今天（29日）在區域法院續審。辯方反對把他的招認證供呈堂，他今就此出庭作供，稱有警員威嚇可連他的家人也一起拘捕，他在擔心家人會被牽連的情況下才在相關文件上簽署。

被告黃卓禮（23歲）供稱他在內地出生，年幼時來港定居，近期已轉職在廚房工作。他指在8歲時曾經接受智能測試，被評定屬極高智能，但在閱讀及寫作則屬邊緣及有困難。而他在案發後求診精神科醫生，被診斷患有過度活躍及專注力不足問題。

被告憶述前年9月6日凌晨，在家門前遭警方拘捕時，當時曾被拳打腹部，又被要求提供手提電話密碼。有警員在他床下找到一支伸縮警棍後，威嚇他說憑此已足以連他的家人也拘捕。他因怕再被打，而且「我唔想屋企人有事，佢叫我簽咩我都簽」，才在警員記事冊上簽署及提供電話密碼。他稱從沒有說過寫在記事冊上的招認說話。至他被帶到警署，又被要求進行模擬錄影會面及按照警員指示回答問題。他否認是自願在錄影會面的文件中簽署。

被告被控刑事損壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火罪。他被指於2019年9月1日，在東涌游泳池內損壞屬於香港政府的一個閉路電視鏡頭、連同他人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗，另在東涌游泳池對面企圖用火損壞橫額、雜物，及用火損毀水馬。