涉藏扳手逃出理大　男生藏非法工具表證成立

在2019年11月理工大學的衝突期間，一名19歲學生被指藏有2支俗稱「士巴拿」的扳手。他否認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，今天（29日）於九龍城裁判法院受審。拘捕警員供稱，被告與另2名男子經隧道跑出理大，見到警察後便向警投擲碎石，在警員向他們發射橡膠子彈後分頭逃走。他其後拘捕被告，並在其背囊搜出兩支扳手。裁判官梁嘉琪在控方完成舉證後裁定表面證供成立，將案押後至6月17日聽取結案陳詞。

報稱學生的19歲被告鍾家軒，被控於2019年11月18日，在尖沙咀康莊道近漆咸道南交界行人隧道KS30出口，管有一支銀色扭力扳手及一支銀色六角匙扳手。

警員胡景輝供稱，警方前年11月17日封鎖理大，翌日早上約9時，有3男從通向理工大學Z座的隧道中跑出。胡指他當時身處附近升降機平台上，他大聲喝止3人，3人則跑到草地，拾起碎石及想擲向警方，他遂兩度發射橡膠子彈，3人分開逃跑。被告當時丟下自己的黑色背囊，想沿路軌向何文田方向逃跑。胡指他及後在樓梯間拘捕被告，他帶被告返回丟下背囊處，在被告背囊中搜出一支扭力扳手、一支六角匙扳手、一盞頭燈及防毒面具等物品。

辯方盤問時，指胡沒有看見被告從隧道跑出來，又指兩支扳手體積較小，在被告背囊內底部位置。胡否認辯方說法，但指對物品的擺放位置無印象。