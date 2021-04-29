國安法首案6月開審　法官今釐清定罪元素

首宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，23歲男子唐英傑涉於去年7月1日在灣仔駕駛掛上政治口號旗幟的電單車，衝擊警方防線。他被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，案件已排期於今年6月23日在高等法院原訟庭開審。高院今日（29日）再開庭商討案件管理事宜。法庭今天釐清控方需要證明的控罪元素，並下令控方需於5月21日前，向辯方進一步披露文件及影片，包括救護車接送受傷警員的紀錄及警員記事冊等。

被告唐英傑被控煽動他人分裂國家罪，該控罪指他於2020年7月1日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。唐另被控恐怖活動罪，該罪指他於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力，或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，導致警員重傷。

案件今日繼續由彭寶琴、杜麗冰及陳嘉信3位原訟庭法官處理，就煽動他人分裂國家罪，法庭裁定控方毋須證明案中存在「暴力」的元素，因《港區國安法》第20條已清楚列明，犯罪者「不論是否使用武力或者以武力相威脅」都足已構成犯罪。至於恐怖活動罪，法庭就裁定控方必須證明涉案恐怖活動可「造成或者意圖造成嚴重社會危害」，法官陳嘉信舉例指出，《港區國安法》第24條列明的其中一項恐怖活動是「破壞交通工具、交通設施、電力設備、燃氣設備或者其他易燃易爆設備」，但假若犯罪者只成功破壞局部地區的電力設備，其行為未必「造成嚴重社會危害」。

此外，法庭另指示控方在審訊時，需在開案陳詞寫清楚控方案情，要列明被告在案中做出了甚麼犯罪行為、其行為如何構成煽惑他人，以及被告究竟煽惑他人做出了甚麼行為去分裂國家。法庭另指示控方需於5月30日前向辯方遞交開案陳詞。