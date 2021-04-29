電子煙無王管　用戶數據回傳煙草商助推銷　團體籲立例管制

吸煙者平均損失10年壽命，引致死亡的機會率亦高達50%，若從青少年時期已持續吸煙，致死機會率更可高達75%，加上使用新型煙草產品的比例連續3年攀升，情況令人擔憂。「香港大學青少年戒煙熱線」一項調查顯示，曾使用電子煙或加熱煙的青少年吸煙者比例去年突破80%，不少人更誤以為有助戒煙、較為健康。團體促政府盡快全面禁止新型吸煙產品，長遠達致全面禁煙。

該機構每年調查青少年吸煙者使用新型煙草產品的情況，過去3年受訪人數介乎250至300個煙民。結果顯示，有關比例從2017/18年的57.4%、2018/19年的72.9%，躍升至2019/20年的85.9%。受訪者表示，使用新型煙草產品的原因包括好奇、朋輩影響及期望利用新產品戒煙或減少吸食香煙。他們也普遍誤以為這些產品較健康、難上癮。

港大醫學院護理學院副教授、計劃總監李浩祥分析指，新型煙草產品的網絡宣傳增加，未成年人也可網購，且價格便宜、設計時尚，導致使用率上升。疫情期間，人人都要戴口罩，電子煙吸食方便，成為不少煙民的選擇。

香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢表示，煙草商針對年輕人的宣傳伎倆層出不窮，有個別產品附有流動應用程式，讓吸煙者控制吸食工具的燈光和溫度，同時偵測吸煙時間、頻率、尼古丁濃度等數據，並透過藍牙連接傳送予煙草商，以加強推廣及銷售。她指，此等推銷手法難以現存法例監管，僅能靠廣告平台自制。

黎倡議政府盡早通過全面禁止新型吸煙產品的法例，並增加煙草稅、擴大禁煙範圍、禁止陳列產品、規定場所管理了為違例吸煙負上刑責等，長遠實現無煙香港。她建議2025年前把吸煙率降至7.8%，只要數據降至5%，就可啟動全面禁煙。