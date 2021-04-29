團體憂內地打針者未能受惠疫苗氣泡　倡港府建立中港互認機制

疫苗氣泡今日(29日)啟動，已接種新冠疫苗的市民始可光顧酒吧、卡拉OK等，然而港府推行機制時疑只涵蓋在港人士，未有釐清從內地或其他國家接種疫苗後的訪港人士是否適用。工聯會理事長黃國表示，香港現與內地未有疫苗接種的互認機制，憂慮港府會否認可在內地接種新冠疫苗者。他又關注港府會否認可更多的新冠疫苗，認為需要於再度放寬兩地通關措施前，應建立機制處理以上問題。

港府在有條件下放寬婚禮人數上限，婚禮的所有參加者若已接種新冠疫苗，室內現場人數可由20人增至50人，但現時香港與內地未有疫苗互通機制配合，香港會否認可在內地接種的其他疫苗成為社會關注，「內地人來港參加婚宴，現時措施又認不認可呢？」他指接到居住內地的港人查詢，擔心內地的接種紀錄在港不受認可，他又舉例指自己早已接種由內地研發的國藥疫苗，擔心在港不適用。

他又說，目前有約54萬名港人居住在內地，推算當中約一半人已經接種新冠疫苗，認為港府應盡早釐清機制，並建立一套香港與內地的互通系統，方便日後再放寬兩地往來措施時做好準備。