城巴上33刀殺女友案　被告依例被判終身監禁

25歲助理工程師在網上認識20歲女友後，疑因擔心對方會移情別戀而作全面監控。2017年9月女友提出分手，他便買來廚房刀尾隨對方乘巴士，在巴士上連刺她33刀後跳車。女友最終傷重身亡，工程師去年12月被高院陪審團一致裁定謀殺罪成。法官索取了長期監禁刑罰覆核委員會後，指被告對社會構成危險，今天（29日）依例判處被告終身監禁。

被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺女子李倩姮。

案情指被告是控制狂男友，經常要知道女友、即死者李倩姮的去向，死者過往曾提過分手。案發前他們因一張載有二人性交片段的記憶卡的去向，以及是否讓李參加迎新營一事起爭執。

而在案發當日下午3時許，死者所住藍灣半島的商場閉路電視，拍到被告乘的士到該處買了一把廚房刀，之後後尾隨死者乘坐118號巴士。在巴士上層被告突然從背包拿出廚房刀，連刺死者33下再自捅多刀，接着拿錘子破窗跳車墮地。

被告聲稱由他乘的士到藍灣半島商場開始便沒有記憶，並傳召專家說明他案發時有嚴重抑鬱症及妄想人格障礙。但控方的專家則認為他當時並無精神病，控方指被告是存心殺害死者或令她身體嚴重受傷。