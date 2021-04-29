調查指24.4%大學畢業生　對未來前景感悲觀

受社會運動及疫情影響之下，世界經濟大萎縮，有機構早前委託香港中文大學亞太區研究所，就「香港青年對未來的看法」進行問卷調查，其中近兩成半受訪大學生畢業後對工作前景感悲觀。

國際獅子總會中國港澳303區在2021年3至4月期間，委託中大亞太區研究所進行調查，成功訪問803名15至30歲香港居民。調查發現，本港青少年對未來感悲觀，當中他們有感自己在學歷及其他能力上的不足，在疫情及經濟低迷情況下，缺乏合適自己的機遇，其中24.4%受訪大學生畢業後對工作前景感悲觀，較2018年調查上升多逾2成，較多受訪者認為「學歷」影響自身未來生活因素。

另外，在「大學生畢業後前景之看法」調查中，發現大學生/碩士/博士受訪者在畢業後，39.4%認為只有一半機會可以做到心目中理想的工作，有24.4%受訪者認為「一定無機會」或「多數冇機會」，百分比遠較2018年調查發現為高出2.7%。另一項問卷「你現在是否擁有夢想」，60%受訪者自評擁有夢想，28.7%認為自己在港10年內可完成夢想。

香港浸會大學社會工作系教授黃昌榮指出，一些低學歷青少年，對前景容易感到沮喪悲觀，希望政府可以幫他們一把，重拾自信。至於明愛容圃中心督導主住倫智偉指出，有青少年行錯路，被判入獄，但不少仍很喜歡學習繼續升學，希望可以在獄中上網繼續學習，不要因一時犯錯就連學習機會都要停止，讓他們出獄後可投身社會。