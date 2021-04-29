酒樓劃成兩區招待食客　負責人稱每小時需按人數調整模式感困難

政府威逼利誘「谷針」，推出疫苗氣泡以接種新冠疫苗作為放寬防疫措施的前提，並於今日(29日)起逐步放寬食肆營業限制。東網記者今午到尖沙咀食肆巡查，發現不少食客均表示疫苗氣泡下食肆分成「ABCD」4級制，感到安排相當混亂，亦有餐廳負責人直言食肆4級制的安排太繁瑣，應簡單劃分3級。

記者到訪尖沙咀譽宴酒樓，發現酒樓劃分兩個區域，分別為B區及C區，當中C區客人只佔少數，僅有約8枱客人。譽宴集團主席張家豪表示，措施實施首日，目前仍未能預計客量。他又直言，由於早上較多2至4位客人，故早上大多編配4人座位，即B類；至中午及夜晚則較多寫字樓及家庭客，每枱人數較多，屆時會調整至C類甚至D類。他指餐廳每小時都在調整運作模式，疲於奔命。此外，他又認為C類與B類分別不大，認為政府可考慮合併兩個類別，調整至3類食肆。

一行5人的食客張小姐表示，久違難得地能夠與多名朋友共聚午餐，認為政府應適時放寬食肆限制。她認為部分家庭若需長幼同行，未必每名家庭成員都會選擇打新冠疫苗，有機會在安排餐廳上較麻煩，故要慎選餐廳。

另一食客蔡先生則批評，政府安排混亂，至今仍未適應相關制度。他指即使向餐廳訂位，員工亦未有透露餐廳屬何類食肆，無從得知餐廳關門時間，大感困惑。他又批評，政府對C及D類食肆要求太苛刻，部分長者包括自己母親都不懂得使用「安心出行」應用程式，亦相信不少長者都擔心接種疫苗會有副作用，認為不少食客都未能達到光顧C及D類餐廳的門檻，批評政府分類作用不大。