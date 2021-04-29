智障童墮樓死因研訊　院長指死者常破壞自殘

有中度智力障礙及自閉症少年，5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」住宿期間墮樓身亡。死因裁判法庭今天（29日）繼續就事件進行研訊，院舍時任院長今日作供指，死者會造出大量破壞性行為，身上的傷勢由死者自己造成。面對律師盤問，院長強硬回答「我唔係犯人，我係證人，你唔好咁惡！」。她對於有人將院友的死歸咎院舍感到無奈，並回應「意外無人想㗎大律師，始終喺我哋院舍發生，我哋為個仔做咗好多嘢⋯⋯所有員工都用心用力」，又指「我覺得（無專業資格）冇問題囉，最緊要有愛心」。

死者梁子駿於2016年8月23日去世時僅14歲，住在康橋之家約一年半。康橋之家時任院長兼「沐恩之家」時任主管劉潔心今日出庭作供，她是案發時康橋最高級的職員，而當時康橋及沐恩的大部分股份由她家公持有。死者剛入院舍時她任職康橋主管，其後轉到沐恩後，她每天也有抽時間回康橋巡視。

劉表示死者有大量行為問題，例如會在院友的床上大便，或將大便收在抽屜，又會徒手拆爛天花板、床頭櫃等，更試過用雜物擲中街上的士。又表示死者身上的傷患都是自己造成，例如死者曾踢向保安員導致保安員「瘀咗」，反問「佢自己（死者）唔瘀咩」，又指死者會「成個眼鏡揸爛，有玻璃㗎喎」、「啲飯餸熱辣辣掃落地」，否認傷勢由職員造成。

對於院舍窗戶的情況，劉指雖然安裝了鐵絲網，但在窗柄位置留有洞口，院友都可以自行開窗，死者也可以透過這個洞口將小型物件拋落街。被問到院舍會不會「綁住個窗」，她起初答不會，後來改口「會有索帶嗰啲緊固番（窗戶）」。裁判官追問「你用緊固呢個詞，係咪代表啲窗就爛，所以要用索帶？」劉就否認，表示是「係打風落雨時做嘅加密工夫」，強調索帶不會影響窗戶開關。

就院舍人手短缺問題，劉承認「行開行埋」有時的確少於守則規定的最少6名員工在院舍，不過強調「個時間都係好短啫」，認為沒有問題。被問到為何閉路電視沒有運作，劉解釋案發前一年多，警察因另一事件「攞走晒成套嘢」，又指「唔係我哋唔開吖嘛，咁攞走咗點開啊」，更反問律師「冇呢個（拍攝及錄影）功能有乜問題，沐恩都冇呢個功能啦」。