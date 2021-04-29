社民連幹事謝寄安襲警罪成　還押至5.17判刑

社民連幹事謝寄安被指在前年6月9日參與反對修訂逃犯條例遊行時，彎身用右肩撞一名男警長胸口上方，令男警長跌到地上。謝否認一項襲警罪後受審，裁判官劉綺雲今天（29日）在東區法院時指出，涉案警長供詞可信，相反被告辯稱越過警方封鎖線是為執拾眼鏡，明顯是砌詞狡辯，故裁定被告罪成。案件押後至5月17日判刑，以等待為被告索取背景報告，期間被告須還押候懲。

26歲被告謝寄安，報稱任職文員，他被控於2019年6月9日，在香港軒尼詩道與堅拿道西交界襲擊警長34376。

裁判官表示，被告辯稱他越過封鎖線是為執拾眼鏡，但無故被警長拉倒。如果被告所言屬實，他理應有叫旁人注意地面，小心踩爛其眼鏡，而非不發一言便衝出路面。此外，被告的供詞出現分歧，如他本來供稱拾起眼鏡後，一直握在手上，但後來又改稱與警員碰撞後，手中的眼鏡一度飛脫。

裁判官又指，警長把被告拉倒後，雙雙墮地，如果被告真的沒有作出逃脫、反抗等行為，難以相信警長會使用上費力及危害自身的方法以制服被告。雖然辯方質疑警長事後沒有即時表示胸口有痛楚，但是警長解釋他跌倒時，手肘都有損傷，其注意力集中在其他傷勢上，加上警長的胸袋放有銀包及記事簿，緩衝被告的撞擊，才沒有第一時間表示胸口的傷勢，此說法合情合理。