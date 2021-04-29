政府料用20.2億元重建空置15年西區警察宿舍　料7年內落成

位於皇后大道西的西區已婚初級警務人員宿舍自2006年至今已空置15年，政府被斥有地長期荒廢「曬太陽」，至2019年警方向城規會申請重建為警察宿舍，政府今(29日)指，計劃向立法會申請20.2億港元重建成3座新警察宿舍，預計可提供540個至少600呎的宿舍單位，預計在7年內落成。

保安局、警務處連同建築署在今遞交立法會文件指，在本月1日，警隊欠缺超過3,400個宿舍單位，短缺率約為22%，現時輪候時間約5年，故此打算花20.2億港元重建西區已婚警務人員宿舍。工程打算拆卸空置的已婚初級警務人員宿舍和現有的督察級宿舍，並在佔地3,672平方米的用地上，興建3座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍，共提供540個已婚初級警務人員宿舍單位，包括84個約750呎的單位與456個約600呎的單位，又興建多用途室和戶外遊樂設施等。文件中指，政府計劃在今年第2季把擬議工務項目的撥款建議提交立法會審議，並向財務委員會申請撥款，預計在7年內竣工。

在2006年，警務處遷出住客讓建築署可安排拆卸宿舍以騰空土地轉作其他用途，惟同年建築署指宿舍為支撐皇后大道西下方護土牆的構築物，移走會對公眾構成危險，地政總署在2007年認為該用地不適合出售，亦不會接管，便自此維持原封不動狀態。審計署在2008年曾批評該宿舍空置多時，未有按拆卸時間表於2006年完成。該地為「政府、機構或社區」用地，2013年社會福利署曾表示有意重置資助福利單位，但最終擱置，亦有區議員動議作長者院舍或公眾停車場，但警方於2019年1月卻稱向城規會申請重建為警察宿舍。