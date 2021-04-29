節目未預先聲明含間接宣傳　通訊局裁定有線電視違守則發出勸喻

通訊事務管理局早前接獲投訴，指有線電視去年10月播放的3集電視節目，播放時未有預先聲明含間接宣傳。通訊局今(29日)公布裁定有線電視違反守則，決定向其發出勸喻，促請它嚴格遵守《電視通用業務守則—廣告標準》。

通訊局指，一名公眾人士投訴有線電視財經資訊台在去年10月10日、17日及24日晚上播放的電視節目《樓盤傳真》。投訴內容指該3集節目含有某樽裝水產品的間接宣傳，但節目開始前沒有聲明該節目含有間接宣傳。

通訊局考慮了個案的相關資料，包括儘管該品牌在每集片尾鳴謝字幕中均被識別為產品贊助商，但在節目開始前並無作出聲明，告知觀眾節目中含有產品贊助或間接宣傳；而有線電視承認有關失誤是因內部溝通出錯所致。通訊局認為該3集節目沒有作出預先聲明，明顯違反了《電視通用業務守則—廣告標準》條文，決定向有線電視發出勸喻。

另外，奇妙電視去年5月向通訊事務管理局申請指配一條數碼地面電視頻道。通訊局表示原則上批准奇妙電視的申請，除了使用固定網絡外，亦可使用頻譜作為其免費電視服務的新增傳送模式。奇妙電視亦承諾除現有的兩條綜合頻道外，將提供一條新的數碼電視節目頻道。當有關的數碼地面電視頻道於12月1日完成遷移後，上述頻帶將會騰空預留予奇妙電視使用。