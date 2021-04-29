酒吧今復業只能接待打針客　業界斥針卡掃描程式未支援iOS手機

政府早前公布停業已久的酒吧、夜店及夜總會、卡拉OK、派對房間等場所，可在疫苗氣泡為基礎下，今日(29日)有限度重開。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，復業條件過於苛刻，目前只有50%業界已接種第一劑新冠疫苗，20%正等待打針，30%明言不打針。他估計有80%酒吧今晚會開業，有20%因員工未接種疫苗，無法開業。他又指用以掃描顧客電子針卡的應用程式未有iOS版本，且無任何後備核實針卡的方式。

錢雋永怒斥政府為「谷針」壓迫業界，毫不合理，絕不公道，亦令業界陷入兩難局面，「如果員工不願打針，我們難道要解僱他？」為了求存，他指有100間酒吧將派發100港元現金券，數量不限，又送出電影票，冀吸引顧客打針後光顧。現時亦有業界考慮申請食肆牌照，在疫苗氣泡下可在午夜12點前招待無打針的客人。

錢又表示，政府要求業界必須用政府應用程式掃描顧客針卡，現卻仍未有iOS版本，就算Android版本也未在Play Store上架，須額外問政府索取下載鏈結。政府也沒有提供任何後備方案，「我們是否要叫員工買一部Android手機？如果應用程式壞了，是否全港酒吧要馬上關門？是否要凌晨12點打去食環署？」他強烈建議政府聆聽業界意見，為應用程式故障做好準備，並提供後備方案。

就不願接種疫苗，又不能提供醫生證明的員工，錢表示，勞資雙方都會諮詢勞工處意見，尋求解決辦法。據他了解，有小部分僱主甚至出錢以1,000港元一針，鼓勵員工打針。

尖沙咀一間酒吧東主陳先生表示，酒吧3名員工將於明日(30日)接種疫苗並隨即復業，但預計顧客反應平平，只能恢復10%的生意額。他又指集團內20個員工，只有8人願意打針，其餘就算有1,000港元獎金也不願打針，惟有安排他們繼續停職留薪，並計劃聘請願意打針的員工。為了日後有更多復業的條件，他已申請食肆牌照，預計需要一至兩個月時間批核。