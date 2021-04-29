觀塘及深水埗兩店售違規電弧打火機　警拘2名負責人

警方過去半年發現檢獲電槍及違禁武器的數字有上升趨勢，深水埗警區遂於今年1月展開代號「雷音」的打擊違禁武器行動，並從宣傳教育、情報主導及執法三方面着手，經過情報搜集及巡查後，昨日(28日)發現2間分別位於深水埗及觀塘的店舖出售俗稱「電弧打火機」的違禁品，檢走總值約12,000港元的貨物，並拘捕2名39及51歲的男負責人，涉嫌「無牌經營槍械或彈藥」，他們已獲准保釋候查，需於5月下旬向警方報到。案件交由西九龍總區刑事部跟進。

西九龍總區重案組總督察莊翹偉表示，警方在觀塘和深水埗的涉事店舖各搜出23個及52個電弧打火機，它們售價由150至200港元不等，相信是從內地或海外供應商訂購入貨。他指出，電弧打火機輸出的電壓足以對人體構成傷害，檢獲的電弧打火機將送交專家化驗，以確定它們的威力及危險性。根據《火器及彈藥條例》，任何人無牌管有或售賣電弧打火機均屬違法，呼籲市民及商戶不要繼續買賣相關物品，以免誤墮法網。

有專家指出，電弧打火機和電槍原理相同，同樣以高壓產生高能量電弧，而危險性則視乎電壓而定，一般過萬伏特可電暈他人，而產生電弧至少亦要數千伏特，因此並非零風險。專家又指，品質低劣或自製的電弧打火機，有機會因短路而發生輕微爆炸，釀成意外。