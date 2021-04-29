油塘混凝土廠5宗罪　環保署終於「瞓醒」拒續牌

混凝土廠問題多多，居民以至議員多年來力數廠房5宗罪，但政府及混凝土廠猶如視而不見、聽而不聞。廠房造成的空氣污染問題最為嚴重，有團體上月在混凝土廠附近進行空氣污染檢測，顯示指數在7日內連續6日超標，形容居民猶如每日「跟住泥頭車行路吸廢氣」。

大量水泥車頻繁進出廠房，令社區變得灰濛濛，為居民造成逾30年的嚴重空氣污染問題。有團體委託環境評估和污染控制顧問公司在本年3月於混凝土廠附近進行空氣污染檢測，顯示附近空氣的可吸入懸浮粒子（PM10）指數在7日內連續6日超標，其中一日的PM10指數更高達170（微克/立方米），遠超《空氣污染管制條例》中所設立的濃度限值，即100（微克/立方米）。

有環保署前官員直言超標數值誇張，形容區內居民如同每日「跟住泥頭車行路吸廢氣」，亦不排除附近空氣含有凝固劑等化學物質。他指有呼吸道疾病的人士容易引發哮喘，普通人長期在此類環境下生活，輕則引起鼻敏感及咳嗽等症狀，重則會造成支氣管炎、肺結核及畸胎等嚴重問題。當居民打開窗戶不花半日，桌上堆積的沙塵甚至「多到可以用嚟寫字」，令人憂慮威脅健康。

混凝土車不但加劇空氣污染問題，更屢次造成致命交通意外，水泥車停泊在斜坡甚有威脅性，令居民出入時均感到緊張、十分高壓。議員及居民亦發現水泥車阻礙交通，同時在路面溢出混凝土，附近的溝渠更被沙泥堵塞、造成積水。發展局承認在突擊巡查時，發現有廠房外判車輛未有掛上防漏裝置，早前已要求加強監督。此外，混凝土廠亦為海港造成污染，香港漁民近岸協會早前曾拍攝影片，直擊廠房員工將堆積物直接推進海中，而在運送過程亦有沙石掉進海。團體批評廠房不單止污染海水，繼而威脅人類食用魚類後的健康。

團體亦揭發混凝土廠屬違規僭建，但屋宇署竟回覆指廠房於2005年獲署方發出臨時建築物准許證及臨時佔用許可證，有效期已屆滿。不過署方認為廠房並無結構危險，屬於現行僭建物執法政策下的非優先取締類別，無計劃採取執法行動。

表﹕油塘混凝土廠5宗罪

指控●情況

空氣污染●混凝土車出入頻繁，造成嚴重的空氣污染問題。空氣污染檢測報告顯示廠房附近的PM10指數在7日內連續6日超標

致命意外●混凝土車不但阻礙交通，更屢次造成致命交通意外，停泊在斜坡令居民感到有威脅性

堵塞渠口●車輛在路面溢出水泥，令溝渠被沙泥堵塞、造成積水

海上污染●廠房員工將堆積物及污水直接排放進海，不單止污染海水，更威脅人類食用魚類後的安全

違規僭建●混凝土廠屬僭建，但屋宇署並無計劃採取執法行動