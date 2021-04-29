原居民丁權司法覆核　上訴庭同意交終院裁斷

高院原訟庭於2019年裁定，新界原居民3項批地建丁屋的方法中有2項不合《基本法》要求，只有按免費建屋牌照建屋才受《基本法》保障，但私人協約批地和換地建屋並非《基本法》第40條所列的原居民傳統權益。但上訴庭於今年1月改判政府與鄉議局上訴得直，裁定整套丁屋制度均屬原居民傳統權益，私人協約批地和換地同樣受《基本法》保障。入稟挑戰丁屋政策的「長洲覆核王」郭卓堅與社工呂智恆不服上訴庭裁決，申請再向終審法院作終極上訴。上訴庭今天（29日）頒判詞，認同案件涉及具有重大而廣泛重要性的法律論點，決定批出許可，受理郭、呂二人上訴到終審法院。

郭卓堅及呂智恆要求終院審理的法律議題包括：新界男性原居民獲批地建丁屋的權益，是否《基本法》第40條所列明的原居民傳統權益。受政府政策歧視的受害人，是否具備足夠的申請資格，以司法覆核挑戰政策。若政府政策違反《基本法》但已持續存在多年，法庭是否可以以興訟有延誤、或訴訟會影響既有利益及政府良好管治為由，而拒絕司法覆核的申請。

上訴庭認為，單憑第一條關於丁權是否屬於《基本法》當中的原居民傳統權益的問題，案件便應交由終院審理。至於另外兩條涉及司法覆核申請資格及延誤興訟的議題，上訴庭亦認為涉及重大而廣泛重要性的法律爭議，可交由終院審理。