政Whats噏：單獨囚禁接近2個月　鍾錦麟獄中貼信封解悶　

47名泛主派人士因組織或參與去年民主派「35+」初選涉違港區國安法被捕，其中一名初選發起人、西貢區議會主席鍾錦麟仍正還押於赤柱監獄，單獨囚禁接近兩個月。前議員邵家臻早前探望鍾錦麟，指鍾還押期間申請做工，但原來唔係因為錢，而係因為悶？

邵指鍾係獄中申請貼信封解悶，貼貼下突然發現政府信封有「服務市民」四個字，所以佢都相信自己係監獄都係服務市民。邵又話，懲教職員對鍾覺得赤柱嘅食物味道唔差，遠勝荔枝角收押所感到奇怪，佢話其實鍾受以前讀文化研究影響，鍾意係日常生活入面尋找各種抵抗策略，例如喺硬嘅纖維床上瞓得安樂、喺冇啖好食嘅飯餐食出樂趣，避免因為坐監而令到人生空白。而鍾亦都紀掛著啱啱過身嘅中文大學榮譽副教授馮可立嘅喪禮，因為馮可立係佢嘅老師，所以出席唔到喪禮都唔開心。

而鍾雖然早前退出咗新民主同盟，但並未有正式辭任區議員職位，所以就算人在監獄，無辦法出席會議，但都仲係主席。不過有消息指同區泛民區議員估計鍾辭任係遲早嘅事，副主席周賢明順理成章接任後副主席一席空缺，有指泛民區議員陸平才、呂文光及陳緯烈等人已經對副主席一位虎視眈眈啦。