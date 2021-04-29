擔心混凝土廠停運但拒清理　環保署前官員：應立即清拆

環境保護署終於決定拒絕向混凝土廠續牌，但不代表事情告一段落。倘若混凝土廠放棄上訴，環保署只是列明廠房需即時停止運作，但對於後續安排未有定案。有環保署前官員直指若然廠房只是要求員工撤離，但沒有妥善處理廠內的物料，「吹一兩陣風」同樣會影響附近居民，恐怕始終未能解決空氣污染問題。他指出，若然廠房停止運作，沒有繼續為本港生產混凝土，應立即清拆廠房。

多年來一直關注廠房運作的環保署前環境保護主任黃永豪指，以往到場視察時曾目擊員工將沙石由船上的運輸帶直接倒進海，而且「成地都係6、7吋厚的灰塵」，很多亦會吹進海中污染環境。他直指問題已存在多年，但政府部門之間互相推卸，又指「今時今日有咩灰塵係科技解決唔到」，認為是廠房管理層懶散，並不積極執行防污政策，批評是態度的問題。

對於環保署決定拒絕續牌，黃永豪始終未「收貨」，他批評決定來得太遲，同時要觀望政府要求廠房停止運作的具體方案。他憂慮廠方停運但又不處理現有的情況，遺留機械及堆積的大量鬆散物料，「吹一兩陣風」一樣會影響居民。

對於廠房屬違規僭建，但屋宇署一直拒絕清拆。黃指出若然廠房停止運作，沒有繼續為本港生產混凝土，署方應立即採取執法行動、清拆廠房。東網向屋宇署查詢日後安排，署方則表示其回覆一致，由於廠房並無結構危險，屬於現行僭建物執法政策下的非優先取締類別，仍然無計劃採取執法行動。