德國南非及丹麥爆高致病性禽流感　疫區禽產品禁輸港

全球禽流疫情至今未止，食物安全中心今日(29日)公布，因應世界動物衞生組織及丹麥獸醫和食品局分別通報，指德國、丹麥及南非爆發高致病性禽流感。為保障本港公眾健康，中心即時指示業界暫停有關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

爆發高致病性H5N8禽流感的地區包括德國巴登──符騰堡州Freiburg im Breisgau市、Breisgau-Hochschwarzwald區、Schwarzwald-Baar-Kreis區、Waldshut區、Ravensburg區、Lörrach區、Rems-Murr-Kreis區、Böblingen區及Ludwigsburg區；丹麥Holstebro市；而南非西北省Dr Kenneth Kaunda District Municipality及豪登省City of Tshwane Metropolitan Municipality則爆發高致病性H5禽流感。

中心已就事件聯絡德國、南非和丹麥當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港去年從南非進口約1公噸冷藏禽肉，禽蛋則未有進口、另從德國進口約3,900公噸冷藏禽肉及約141萬隻禽蛋，以及從丹麥進口約1,640公噸冰鮮和冷藏禽肉及約133萬隻禽蛋。