美籍銀行家涉襲警　辯稱事主不認警察似失常

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警員想追截嫌疑人時與一名美籍銀行家糾纏，事後該名銀行家被控襲警及普通襲擊兩罪。被告否認控罪，案件今天（29日）在東區法院續審。被告今自辯指當時看見嫌疑人遭休班警員用棍箍頸，才出手介入。及後休班警員見嫌疑人逃去，改為衝向他時，他並無出手還擊。

美籍被告Bickett, Samuel Phillip（35歲）被控一項襲警罪及一項作交替的普通襲擊罪。控罪指他於2019年12月7日，在港鐵銅鑼灣站近F出口梯間，襲擊警員俞樹生。

被告供稱，他是美銀證券集團的內部律師。當日中午他在銅鑼灣地鐵站，看見一名少年不停叫嚷及從他身旁跑過。其後被告在月台再見到該少年，被早前曾作供的休班警員俞樹生揮棍毆打及箍頸，狀似窒息，而有另一人協助制服。他害怕少年有危險，遂上前調停，當時已有一名外籍男子多問俞「Are you popo?」俞回答不是，被告亦用普通話詢問俞及另一人是否警員，兩人都即時否認。

被告續指，及後少年掙扎逃脫，俞上前追截片刻便折返，質問他及問俞的外籍男子的行為。當時他見俞大叫大嚷似有精神病，故當俞手持棍棒並衝向他時，他的即時反應便是後退和舉高雙手自衞。被告堅稱沒有襲擊俞，他與俞相隔一道行人道欄杆，而俞倒下可能是自己不慎跌倒，反而自己就被俞用棍棒擊中肚部。