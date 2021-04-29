政府文書助理涉藉職權起215人底　交區院審訊

在入境事務處工作的文書助理，涉嫌登入入境處電腦系統，未獲授權取得逾200名公職人員的個人資料，然後供予通訊程式Telegram的「起底」群組發布。該名文書助理被控公職人員行為失當及不誠實取用電腦罪，今天（29日）在區域法院提訊。法官將案押後至6月24日再訊，以待被告索取法律意見，法庭並頒下匿名令，禁止傳媒報道涉案事主的身份及資料。

被告孔穎琛（25歲）被控一項藉公職作出不當行為罪，指她身為入境事務處文書助理，在2019年9月至去年8月期間，在香港無合理辯解或理由而在執行公職的過程中，故意地做出不當行為，即取用入境處的電腦，搜索及檢索特定人物的個人資料，及發放上述的個人資料。另她再被控屬交替控罪的18項不誠實取用電腦罪，指她於上述期間，不誠實地取用入境處的電腦。

控方申請匿名令時，表示被告以公職人員身份，利用辦公電腦系統來獲取公眾人物資料，再經Telegram發布，該些公眾人物包括政府官員、警務人員、立法會議員、法官及他們的家人等，共涉及215人。控方指匿名令是為減低事件對事主帶來的影響。辯方並不反對申請，法官遂作出頒令。