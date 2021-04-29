劏房租管條例草案倡租金以15%加幅封頂　逾7成受訪者斥難減負擔

有地區團體在屯門進行有關劏房租管的問卷調查。

本港劏房問題嚴重，政府預計在今個立法年度內向立法會提交劏房租務管制條例草案，當中提及租金加幅會以15%「封頂」，同時會設立「2+2」年期的優先續租權。有地區團體在屯門進行有關劏房租管的問卷調查，今日(29日)公布結果指超過70%受訪者認為15%「封頂」租金加幅無助減輕經濟負擔，另逾80%受訪者認為需要管制水電收費。

劏房租務管制研究工作小組日前已提交最終研究報告。屯門區不適切房屋租戶組成關注劏房租管小組，就報告內容於上月24日至本月3日期間進行問卷調查，共收回100份有效問卷。結果顯示，超過80%受訪者認為應管制劏房租金，近20%受訪者認為限制租金升幅須為5%，才有助減輕經濟負擔。

另外，約一半受訪者反對「2+2」年期的優先續租權，因擔心在兩年死約期內，若成功輪候公屋，不知如何處理租約問題。另一焦點是，高達95%受訪者認為政府應根據差餉物業估價署訂立各區單位的起始租金，落實管制劏房租金價格。

團體代表建議，政府應根據差餉物業估價署訂立起始租金，規管租金價格。團體又認為當局理應完善續約安排，於簽訂兩年續約時設立法律仲裁機制，簽署載有仲裁條款的合同，即當事人同意將他們之間的爭議交給一位或數位獨立人士如仲裁員審理。