市建局租金寬減措施延至9月底　商戶月租最多減75%

新冠肺炎疫情持續打擊本港經濟，市區重建局早前為其轄下住宅及部分商舖租戶，實施租金寬減措施。市建局今日(29日)表示，相關租金寬減措施將延長6個月至今年9月底，若有商戶已繳交4月及5月的租金，其可獲的寬減款額將撥入6月及往後每月的租金之內計算，惟今年1月起簽訂的新租約，因新租金已反映市場水平，故不會獲寬減。

市建局表示，有關寬減措施受惠對象，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的600多個住宅及商舖租戶，租金可以獲得75%的寬減；發展項目、保育及活化項目內，受疫情影響的商舖，每月租金可獲75%的寬減；市建局與合作發展商合營的7個商場內約280個商舖租戶，會就不同行業有不同程度的寬減，減幅最高者為原來租金的75%。

該局自去年4月起推出該租金寬減措施，原定於上月底結束，惟因疫情持續，並為配合財政預算案提出的租金寬減措施，該局董事會今日批准延長轄下租戶租金寬減措施的執行細節及受惠資格，冀協助租戶在疫境中應對當前經濟的挑戰，繼續經營和保住就業。