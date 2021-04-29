視藝教師vawongsir被裁定專業失德投訴成立　曾創作諷警漫畫

於網上創作漫畫的中學視覺藝術、通識老師「vawongsir」去年年初被匿名投訴，年中因校方「資金不足」不被續約。他今日(29日)在其個人社交媒體表示，日前被教育局裁定專業失德投訴成立，目前未知裁決。

該教師表示，不明為何視覺藝術老師課餘畫畫有錯。其中判詞指出，「vawongsir的漫畫對政府或警察提出『無理』指控，例如法治已死、警黑勾結……」他目前未知判決，表示不管是被譴責抑或成為釘牌第三人，預料終有一日會難以踏進校園授課，政府對教師的要求也會愈來愈嚴苛，例如宣誓效忠及審查。

他續指，最壞打算是來年不能再成為正職教師，就難以為拮据的家庭提供穩定收入，期望未來繼續利用藝術方面的知識和技能，教育下一代，又呼籲網民購買他設計的禮品支持他。

該教師於2019年社會事件期間創作諷刺時弊、警暴漫畫，去年年初被投訴有關政治漫畫「不恰當」，當時任教的大埔聖公會莫壽增會督中學亦以「資金不足」為由，未有與其續約，他及後轉至另一間中學任教。

教育局早前表示，自2019年6月中至2020年12月底，共收到269宗與《逃犯條例》修訂風波有關的教師投訴。當局已大致完成244宗投訴的調查，當中95宗不成立。