教育局公布微調中學教學語言安排　開英文班中學免落車

教育局今（29日）公布，因應近年教學環境轉變，決定在現行機制下，優化教學語言微調安排於第三周期，即2022/23至2027/29學年的執行細節，讓學校能更適切地照顧學生的需要。為減低中一學生人口變化對穩定教學語言環境的影響，教育局會以2020/21學年的「中學平均每班人數」，取代「中一每班派位人數」作為參數，計算學校在現行「學生能力」條件下可專業決定教學語言安排的學位數目，即可開設英文班的規定人數降低，可令中學更容易或維持現有英文班。

教育局指，若學校在第三周期開始前兩年（即2020和2021年度「中學學位分配辦法」下）獲派屬全港「前列40%」的中一學生平均比例達到一班學生人數的85%（按2020/21學年的「中學平均每班人數」27人計算，85%即22人），便符合「學生能力」的條件，並可因應包括「教師能力」及「校本支援」的預設條件，專業決定有關班別／組別的教學語言安排。局方將於本年7月上旬向學校提供其在第三周期每學年可專業決定教學語言安排的學位數目上限，以便學校為明年9月開始的第三個六年規劃期（即2022/23至2027/28學年），制訂校本教學語言安排。

有校長估計，因近年適齡學生人數下跌，加上有學生外流的情況，一旦學校派位人數不足，可能面臨「落車」（外界視為英文中學）的風險。有關措施以助中學更容易或維持現有英文班。

「化時為科」即學生須主要以母語學習，但學校自決推行最多25%的英語延展教學課時，學校可將課時轉化為英語教授個別科目。

教育局指，當局會在此周期增加學校在規劃「英語延展教學活動」及「化時為科」方面的彈性。學校可選擇以整個初中學習階段（即中一至中三級）為單位，按循序漸進的原則，分配中一至中三級「英語延展教學活動」的課時，上限為初中學習階段總課時（扣除英文科課時後）的25%，以及為該屆別的學生整體分配中一至中三級採用「化時為科」科目，上限為初中學習階段轉化「英語延展教學活動」課時的次數合共不多於6次。