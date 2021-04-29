6成服務業員工認疫情下工作多壓力大　團體倡推廣顧客讚賞文化

新冠肺炎疫情至今超過一年，不少服務性行業從業員冒着被感染風險須如常上班工作。有調查今日(29日)指出，有約60%從業員認為疫情期間工作量增加、要求更高，倍感壓力。關注團體指，調查發現67%服務業員工認為顧客的讚賞能提升他們的服務表現，認為以實質的讚賞行動為員工打氣，可增強員工「抗疫力」。

香港浸會大學與香港優質顧客服務協會聯合進行的調查顯示，在今年1至2月期間，以問卷方式訪問518名顧客及502名服務業員工。有67.3%受訪的服務業員工指在疫情期間，認同工作量增加；66.8%人認同工作感到壓力，以及63.4%人認為工作要求比疫情前更高。調查又顯示，67%服務業員工認為顧客的讚賞能提升他們的服務表現，當中最常獲顧客讚賞的行業為醫療、速遞和飲食業，惟只有39%受訪顧客有曾讚賞員工。

團體指服務業界和顧客以實質的讚賞行動為員工打氣，令員工展示更強的抗疫力，建議服務業界和其他持份者繼續推展顧客讚賞文化。