政Whats噏：中聯辦慢半拍鬧夏博義　對方即轉軚稱須設國安法

香港大律師公會主席夏博義自1月上任後就一直也文也武，不但公開表明《港區國安法》不符法治精神，希望說服政府修改或限制國安法的運作，佢早前接受訪問時，仲曾質疑8.18及8.31的非法集結案判刑過重，又話「和平示威是疏導民怨的重要渠道」。

中聯辦隔幾日先批評夏博義係「反華政客」，為違法者張目。但其實夏博義「偉論」都講咗一段時間，仲有人踢爆夏博義曾任英國市議員，中聯辦依家先質疑人地「反華」，會唔會遲咗啲呀？

夏博義被中聯辦狠批完之後，日前接受傳媒訪問時話已退出英國自由民主黨，強調自己並非政客亦唔「反華」。又澄清自己對國安法的立場，話一直認為國安法屬合法及必須，因為大多數國家都有訂立維護國家安全法例，但大律師公會對個別條文有意見，日後會向政府提交修改建議書。

對於夏博義的言論，中聯辦遲晒大到先發聲鬧爆，而夏博義就畀人鬧爆之後先嚟澄清，一次過推翻晒自己過往言論。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強話，事實勝於雄辯，其背景及過去言論令人質疑，背後動機顯而易見，又話佢今次「跪低」，相信有同僚及執委向佢施壓，擔心特區政府收回頒授嘅資格。