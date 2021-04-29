酒吧重開首日人流冷清　職員歸咎打針要求太嚴苛

港府為求「谷針」，要求酒吧等職員須接種新冠疫苗才可復業，措施今日(29日)首日生效，惟在酒吧林立的中環蘭桂坊與尖沙咀諾士佛臺，似乎未有因「解禁」而人頭湧湧，反而有售賣酒類飲品的食肆則有略為爆滿。有職員估計是因打針要求過於嚴苛。

東網記者夜晚在中環蘭桂坊現場所見，有酒吧在外張貼告示，表明客人入場前需展示疫苗證明，並使用「安心出行」應用程式二維碼等，亦有員工展示已接種疫苗紀錄，不少更落力拉客，但客人大都過門不入，酒吧門可羅雀。反觀，有售賣酒類飲品的食肆卻有一定人流，因其不需顧客打針，似乎措施催谷另類生意。約傍晚時分，有10多名食環署職員到場巡查，了解酒吧有否執行新措施。

另外，尖沙咀諾士佛臺，有售賣酒類飲品的食肆略為爆滿，多間食肆亦有開放戶外座位，有酒吧職員指營業近3小時亦沒有客人，估計打針要求過於嚴苛，亦有酒吧未能在今日復業，負責人指由於員工最快都要明天(30日)才可接種新冠疫苗。