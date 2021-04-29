警新界打擊非法電動車 拘25人扣電動滑板車及電動單車

警方表示，新界南總區近期發生多宗涉及電動可移動工具的交通意外，其中一名33歲本地女子於上周六(24日)在沙田城門河畔騎踏一部電動單輪平衡車與另一輛單車相撞，該女子頭部嚴重受傷，現仍留於腦外科病房治療。

另外，警員於周一(26日)在馬鞍山水廠街截查一名正騎踏一部電動滑板車的30歲本地男子時，該男子未按指示停車並撞向警員，引致警員腳部受傷，該男子其後被制服並涉嫌狂亂駕駛、襲警、駕駛未有登記車輛、沒有第三者保險而使用車輛等罪名被捕，案件交沙田警區刑事調查隊調查。

為打擊電動可移動工具相關罪行，新界南總區交通部執行及管制組人員由前日(27日)至今日(29日)，在荃灣、葵涌、青衣、沙田、馬鞍山及大嶼山多區採取執法行動。截至今日晚上11時，警員共拘捕18名本地男子及7名本地女子，年齡介乎18至68歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛，無明顯需要而在行人路上駕駛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔。

行動中，人員共扣查9部電動滑板車、13部電動單車及3部電動單輪平衡車。所有被捕男女已獲准保䆁候查，須於5月下旬向警方報到。