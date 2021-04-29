政府收緊熔斷機制　下月起新增禁尼泊爾民航機赴港

港府今晚宣布收緊地區性航班「熔斷機制」準則。除對印度、巴基斯坦及菲律賓赴港的民航客機延續實施禁飛令外，將於5月1日起對尼泊爾赴港民航客機亦實施禁飛令，並且上述4個國家的禁飛安排將不設限期，但會每2星期檢討1次，是否適合撤銷。

現時印度、巴基斯坦、菲律賓已被列為極高風險的指明地區，凡於該些地區曾逗留超過2小時的人士，於14日內禁止登上任何來港的民航客機，以防該些地區的人士經轉機到港。由5月1日起，尼泊爾亦會納入極高風險指明地區，凡於當地曾逗留超過2小時的人士，14日內不可來港。

政府於本月14日起實施地區性航班「熔斷機制」，機制下從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客，經抵港時的檢測確診並帶有N501Y變種新冠病毒株，政府將對相關地區的赴港民航客機禁飛14天，同時將相關地區列為極高風險地區。

政府表示，鑑於全球疫情持續反覆，決定調整「熔斷機制」，除考慮N501Y變種病毒株外，亦會考慮其他有機會為本港公共衞生帶來相若風險的相關病毒變種。該機制將增設一項並行準則，如7天內共有10名或以上乘客，經任何檢測（包括檢疫期間的檢測）而確診並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，亦會觸發「熔斷機制」。政府會每2星期作風險評估，全盤考慮相關地區的疫情、疫苗接種率、新變種病毒的流行程度等因素，再決定是否適合撤銷「禁飛」要求，由於需要檢視當地疫情，因此「熔斷機制」不會自動撤銷。

新安排下，原本將於5月3日到期的印度、巴基斯坦及菲律賓禁飛令，將自動延續。