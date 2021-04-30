港府推回收膠樽換1毫　環團指削弱回收成效倡用「按樽制」　

當局正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議採用「回贈制」，市民交回一個膠樽可獲回贈1毫子。有團體研究發現，目前已實行生產者責任制的地區，約90%均採用「按樽制」，即消費者所買的膠樽本身包含了按金，再於退還膠樽時取回按金，金額多為1港元。團體分析指，本港建議的回贈金額小，擔心誘因不足，建議政府使用「按樽制」，並將按金訂為1港元，估計3年内回收率可達到90%，否則計劃或會失敗。

國際研究及推動循環經濟的組織Reloop，進行了首份香港生產者責任制度研究報告。報告認為，其他地區使用的「按樽制」比本港建議的「回贈制」更能推動回收，因消費者有更大誘因去贖回按金。本港目前的構思與同樣採用「回贈制」的澳洲類近，但澳洲的膠樽回收情況成效不彰，該組織擔心香港若沿用此制，會嚴重削弱回收成效。

研究人員又指，與本港人均生產總值相近的地區比較，如德國、澳洲、加拿大艾伯塔省，本港提議的回贈金額是全球最低，即使澳洲也會回贈約港幣0.5元，是香港建議的5倍。

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒表示，本港早在60年代士多已採用0.2港元的「按樽制」，不明白為何超過50年後，金額反而降低一半，呼籲政府改為按樽制，並把金額調升至1港元，否則絕對不會吸引市民回收。