上海仔涉兩案4罪行　5‧6警署報到勿放生

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，已是兩案四罪纏身，他潛逃多時至去年底返港被捕，之後獲准保釋候查。上海仔原定於今年1月7日到機場警署報到，卻稱因病覆診突然要求提早一日報到，據知及後獲准續保4個月，5月6日（下周四）再向警方報到。對於上海仔曾經棄保潛逃，卻一再獲得保釋，學者直指情況不尋常，而他亦被指與前警隊高層過從甚密，惹人質疑背後受到司法保護傘包庇，促當局果斷執法。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，上海仔涉及的罪行證據確鑿，需否用如此長的時間調查，和讓他可長時間保釋。陳認為此做法樹立了壞先例，予人以為就算棄保潛逃後，亦如無事一樣，甚至可如上海仔般「大搖大擺」，促請當局應果斷執法和檢控，免令外界以為某些人可有特權或被姑息。

上海仔所涉的兩案四罪，首宗案件在2016年由泰國返香港時在機場被「O記」拘捕，涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，其後獲准以5萬元保釋，惟案件拖至2018年仍未提出檢控，他同年5月15日須就事件到警署續擔保，惟消息證實他當日沒有到警署續保，警方發出通緝令及充公其保證金。

至於另一宗棄保案，則指他涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億元懷疑黑錢，在2017年被警方拘捕，控以洗黑錢罪名，並獲以20萬港元保釋候查。他原本需要在2018年4月到警署報到，但他只由律師代表發信警方，聲稱在泰國中風而沒有現身，再次棄保潛逃，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場行得企得。警方及後發現其提交的「醫生紙」並不正確，故不接納無向警方報到的理由，並沒收其保證金，更發出通緝令，通傳各執法部門及口岸，發現上海仔便要即時拘捕歸案。

上海仔原定2018年5月要到警署續擔保，惟他並無現身，遭警方發出通緝令以及充公保證金。至2020年11月22日，他潛逃逾兩年半後，終極落難返港，甫抵港即被警方拘捕，共涉及4項罪名，包括兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪，即時被鎖上手銬，押往機場警署連續兩晚通宵扣查。而曾4度被捕的上海仔，在澳門同樣被通緝。在2015年12月，他與同夥退休高級警司王福林在澳門盜竊及訛騙，偷取賭廳籌碼及現金共6,000萬元，遭澳門當局正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門，就會立即被扣查，通緝令至今仍然有效。