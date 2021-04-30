租管措施擬涵蓋不適切居所　團體促政府部門統一取態

吳堃廉擔心，現時部分住在違法居所的住戶根本沒有和業主制定正式租約，推行標準租約時有困難。

劏房租務管制研究工作小組已於上月底向立法會提交報告，提出規管劏房租金調整及優先續租權等建議，惟並無提到具體執行時間表，為人詬病。儘管報告建議涵蓋所有不適切居所，但有關注團體擔心部門之間的不協調會令措施難以在工廈劏房、天台屋住戶等違法居所中推行。

據運房局去年底公布的《長遠房屋策略》估算，全港共有12.2萬戶居住在不適切居所中，較去年上升2.4%，而報告亦估算本地共有5,600戶非住宅大廈住戶。葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，估算遠低過實際數字，他指由於住宅劏房月租連年急升，有基層家庭被迫遷往違法的工廈劏房，但需求急升帶動工廈劏房平均呎租升至42元。

吳指，雖然訂立標準租約有助維護基層住戶的權益，但現時部分住在不合法居所的住戶根本沒有和業主制訂正式租約，擔心措施推行有難度。他又表示，現時政府各部門對不適切居所的取態不一，例如租管建議涵蓋所有不適切居所，但屋宇署同時致力打擊違規處所，認為政府有必要統一取態。