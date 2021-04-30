靜脈栓塞可致命　醫生倡市民久坐需適當活動雙腿　增血液循環

現代人習慣久坐，有機會引致靜脈栓塞，甚至肺栓塞。外科專科醫生謝卓華表示，當腳部肌肉長期缺乏活動，靜脈血流緩滯，就會形成血塊，造成栓塞，主要症狀是腳部腫脹、疼痛。萬一血塊脫落，沿靜脈流到肺部，就有機會引致肺栓塞，患者會有氣喘、心口痛等病徵，嚴重會致命。但他指，只要適當活動雙腿，讓肌肉收縮，促進血液循環，便可避免血塊形成。

靜脈栓塞又稱為經濟艙症候群，因為乘客坐長途飛機時，雙腳長期處於靜止狀態，甚少活動，較大機會患上此症；而且部分人為避免經常出入廁所，會減少飲水，導致血液黏稠，更容易形成血塊。謝卓華提醒市民坐飛機常見的雙腳腫脹，理應即日消腫，但若單腳出現突發性腫脹，又持續多天，就應該盡快求醫。

另外，做完大手術、長期臥床及行動不便者，因腿部活動能力有限，也大機會靜脈栓塞；而懷孕婦女及體形肥胖者，亦因其盆腔靜脈長期受壓，也是高危一族。此外，髂靜脈擠壓症候群患者亦容易靜脈栓塞，謝曾有一名中年女病人因盆腔結構較窄，導致髂靜脈受壓，再加上乘坐長途飛機，誘發靜脈栓塞，情況嚴重，醫生為她清理血塊之餘，也要置入一支架撐開血管，減低再次栓塞的機會。

治療方面，如果血塊較少，且只積聚在小腿部分，則可透過薄血藥稀釋血液，減低血液的凝固能力，讓血塊慢慢分解。但若情況嚴重，血塊累積到大腿位置，其脫落後造成肺栓塞的機會就會大增，因為大腿的血管較粗。在這種情況，就需要透過血栓移除手術取出血塊。一旦血塊脫落並流入肺部，患者就會呼吸困難，需要動複雜及危險的手術。謝表示，通常新形成的血塊較容易脫落，只要過了一星期，就會黏住血管壁。

謝提醒，要預防靜脈栓塞，乘搭長途飛機時，應確保攝取足夠水分，每隔一兩個小時起身走動舒展，且避免飲酒，導致身體水分流失。此外，市民也可穿着漸進壓力襪，這種襪子下緊上寬，只要配合適當活動，就可以擠壓靜脈血管、提升血液流量及循環。至於行動不便或長期臥床人士，應在他人或機器輔助下，適當活動雙腳。