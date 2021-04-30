東方日報A1：東方為民請命　環保署跪低　水泥廠不續牌

《東方日報》（下稱東方）於本月19日踢爆政府規劃失誤，油塘因有大量水泥車（俗稱「田螺車」）進出區內的混凝土廠造成嚴重空氣污染，慘令區內10萬居民日日食塵，環境保護署被轟監管不力！報道刊出10日後，環保署昨終「跪低」，指多次發現混凝土廠不當運作，違規多次仍未有改善，決定拒絕混凝土廠的續牌申請。議員大讚東方發揮第四權監督政府，狠斥環保署「唔踢唔郁」，直指署方早應果斷執法。

環保署昨日發出新聞稿，指油塘東源街22號的混凝土廠過往環保表現欠佳，但廠方未能就牌照申請提交足夠資料證明有能力防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合有關續牌申請的要求，該署拒絕該間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到署方拒絕牌照續期通知的21天內向上訴委員會提出上訴，否則在上訴期限屆滿後須停止運作。本報向混凝土廠作出查詢，發言人表示已交由律師研究有關程序，暫時不方便作其他回應。

該署又指執法人員在過往巡查期間，多次發現上述混凝土廠不當運作，已先後於2018年和2020年分別就混凝土廠違反牌照條款檢控3宗個案，其後被法院定罪，惟混凝土廠負責人屢勸不改，自今年年初起，環保署仍發現該廠涉違規個案，正搜證以期提出檢控。署方強調，會持續加強巡查油塘區內其他混凝土廠的運作情況並嚴厲執法，以保障附近居民的生活環境。

議員柯創盛感謝東方報道，大讚東方發揮第四權監督政府，令環保署「終於做嘢！」他指環保署早已掌握混凝土廠的情況，對於廠房屢勸不改應果斷執法，並非每次等傳媒第四權監察才「郁一郁」。他又稱雖然環保署「遲咗」，但始終區內的空氣污染問題有機會得以改善，期望署方在上訴階段仍可堅持把關工作，盡快解決污染問題。

長期關注混凝土廠的觀塘區議員呂東孩指空氣污染問題在當區存在多年，廠房周邊遍布灰塵、嚴重影響區內空氣，直言環保署處理不當、監管不力。他續稱，區內曾發起聯署投訴廠房，亦有在區議會內跟進，惟政府多年來的檢控數字非常少，幸好東方全面報道廠房問題，讓政府得知問題的嚴重性，認為東方發揮第四權作用。

呂又認為政府要聽取東方及市民的意見，盡快下決心處理問題，加強監管區內空氣污染問題，短期內遷走混凝土廠，承擔應有的社會責任。

東方頭版報道有關事件後，混凝土廠負責人才回覆指過去已投放大量資源改善情況，但該處「主要仍是工廠、物流站，回收場及地盤」，令廠房推行的改善措施效果不太明顯，如同杯水車薪。因此廠方認為「簡單歸咎受監管的行業及監管機構，有欠公道」，又指混凝土廠自2020年起已沒有被相關部門作出檢控。

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