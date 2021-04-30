你要知：回南天抽濕機出動　學識點揀點用安心抽濕

用抽濕機可保持家居乾爽，但錯誤使用有機會漏電或火警！

回南天天氣特別潮濕，不單晾曬衣物難以乾透，甚至連家具及牆壁都受濕氣困擾，不少人會用抽濕機保持家居乾爽。然而錯誤使用抽濕機，有機會發生漏電或火警。想安心抽濕有甚麼要注意？就由港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪為大家提供使用及選購抽濕機貼士。

「由於抽濕機是季節性產品，時隔多月再次使用，最好先檢查再用」。張表示使用前最好先檢查抽濕機外殼、電線有沒有損壞。若抽濕機外殼有污漬，張建議可用扭乾的濕毛巾擦拭乾淨，惟清潔後最好至少等待2小時，讓機器內部完全風乾再啟動。另外抽濕機第一次啟動期間應先觀察15至30分鐘，留意運作時有沒有發出怪聲或怪味，確保機件操作正常即可放心使用。

不少人會用抽濕機抽乾已洗滌的衣物，張提醒用家要在抽濕機附近預留一定空間，「不是擺愈近衫愈着數，如擺放距離過近，衣服有機會滴水在抽濕機上，有導致火警或漏電的風險。抽濕機後方亦要預留至少一呎空間，予機器散熱之用。」另外張強調要定期清洗隔塵網，「絕大部分抽濕機都有隔塵網，惟它的出風較弱，用家難以察覺其有否阻塞，因此最好多定期清洗，以免影響散熱。」張表示新興有過濾細菌功能的抽濕機，有機會需定期更換濾網，應留意說明書。

至於要如何選購抽濕機？張指要留意幾個因素，首先是家居環境，例如是否住海邊、周圍環境是否較潮濕；其次是使用環境，「使用抽濕機過程最好關窗，以提升抽濕效率。若需抽濕的環境較大，可選用容量較大的抽濕機。另外抽濕機一般較重，因此附有滾輪會較方便用家移動。」