東涌菲傭同染2種變種病毒　許樹昌恐爆第5波疫情

變種病毒不但殺入社區，更出現首宗不明源頭的本地感染個案，1名無外遊菲籍傭工同時帶有N501Y及E484K兩種變種毒株，同住的1名10個月大女嬰亦已確診。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(30日)在電台節目表示，擔心本港第5波疫情隨時爆發，指早前確診變種病毒的印裔男子曾走入社區，可能造成傳播鏈，時間上有機會傳染給今次染疫的外傭，但衞生防護中心表示個案未找到關連，未知中心是否已分析病毒基因。

許又指，該外傭的僱主分別是小學教師及心理學家，相信2人接觸學生及客人時會戴口罩，但由於接觸面廣，認為曾與2人接觸的人士都應接受強檢。許亦估計，外傭很大機會是感染南非變種病毒，其傳播力較一般新冠病毒高1.5倍，強調未來14日是觀察會否出現社區爆發的關鍵，若果有廣泛爆發，相信確診數字會在短期內急升，亦會有更多源頭不明個案，造成本港第5波疫情。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指，外傭很大機會被海外到港的人士傳染，反映變種病毒已流入社區，並已存在隱形傳播鏈。

該名39歲外傭所住的東涌映灣園悅濤軒第11座，全幢約400個單位、1600人需送檢。曾指出，外傭只會在去街市及周末與鄉里見面時才會外出，認為需要關注外傭群體會否存在隱形傳播鏈，政府除要求外傭所住的大廈居民強制檢疫外，亦應同步追蹤她的朋友。