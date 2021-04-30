疫苗氣泡規定複雜　食肆批6人枱區無人吼

有連鎖酒樓集團以透明膠板隔開4人或6人一枱區域。

政府昨(29日)起允許食肆在「疫苗氣泡」為基礎下放寬每枱人數上限、停業已久的酒吧、夜店及夜總會、卡拉OK、派對房間等場所亦可有限度重開。譽宴集團主席張家豪今早(30日)在電台節目表示，政府要求食肆劃定6人枱區域的做法較想象中複雜，目前4人或6人一枱只取決於顧客有否使用「安心出行」，而不涉及是否接種疫苗。他舉例，其經營的食肆6人枱昨日未能坐滿，不明白政府為何要劃分6人枱區域，亦不知是否容許隨時擴大或縮小相關範圍。

張又指，集團有3成員工提交不適合接種新冠疫苗的醫生證明書，主要涉及60歲以上、有三高問題的員工。他認為僱主難以質疑醫生判斷，故無深入考究證明的內容。

蘭桂坊協會總監張素媚則指，政府要求業界必須用指定的應用程式掃描顧客針卡，惟部分酒吧紀錄顧客接種紀錄時出現困難。她引述業界反映，即使以Android系統手機安裝政府提供的應用程式，都不斷顯示未能運作，現時只能以其他方式紀錄。張又提到大部分酒吧的員工都已自願接種疫苗，但承認有部分從業員因對疫苗安全有顧慮而自願離職。