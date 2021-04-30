警冚屯門工廈無牌樓上吧 拘負責人及酒客

屯門警區特別職務隊聯同反三合會行動組人員根據線報及深入調查後，今日（30日）凌晨約3時展開代號「凌厲」的反三合會行動，突擊搜查屯門建榮街一工業大廈，搗破一間無牌酒吧。

行動中，人員拘捕1名42歲姓羅的本地女子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。酒吧內另外1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎53至73歲，則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」被捕。人員共檢獲接近800罐啤酒及大量影音器材。

無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，警方呼籲市民切勿以身試法。

警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。