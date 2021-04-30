增6颱風新名　「銀杏」隨時襲港　「玉兔」破壞力驚人須除名

夏日將至，香港又迎來颱風季節！天文台今日(30日)宣布今年最新熱帶氣旋名稱，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增6個新名字，包括「銀杏」、「竹節草」、「藍湖」、「樺加沙」、「天琴」及「洛鞍」，分別取代舊有名字「玉兔」、「利奇馬」、「法茜」、「海貝思」、「北冕」及「巴蓬」。

該批名字由聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織，轄下的颱風委員會於第五十三屆會議中通過採用。6個新名各有不同意義，相信「銀杏」最為人熟悉，為一種原產於中國的樹，其果實即俗稱的「白果」；「藍湖」及「洛鞍」皆由老撾提出，前者為該國境內一個藍色的湖、後者為常見雀鳥燕子之意；菲律賓提出的「樺加沙」，意指快速移動，與颱風的特性甚為貼切；日本則以天琴座為原形，提供新名「天琴」；越南提供的新名「竹節草」是一種禾本科植物，民間大多稱之「蜈蚣草」。

根據慣例，「玉兔」等舊有名字因曾造成重大人命傷亡和經濟損失而須除名，超強颱風「玉兔」於2018年10月吹襲塞班島期間，造成至少2人死亡及133受傷，並導致多處地方停電，該颱風亦為菲律賓北部帶來狂風暴雨，並引發山泥傾瀉和水浸，造成最少20人死亡。菲律賓在2019年12月亦接連受到超強颱風「北冕」及颱風「巴蓬」吹襲，共造成54人死亡及680人受傷。

超強颱風「利奇馬」則於2019年8月在華東共造成最少56人死亡和14人失蹤，逾1,400萬人受災，直接經濟損失超過515億元人民幣。同時，利奇馬引發的暴雨亦在台灣造成至少2人死亡及11人受傷。

強颱風「法茜」及超強颱風「海貝思」先後於2019年9月及10月吹襲日本關東地區，引致廣泛地區水浸及大範圍電力中斷，關東地區的海陸空交通癱瘓。兩個風暴共造成最少102人死亡、618人受傷及7人失蹤。