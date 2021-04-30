上水名都升降機奪命事故　涉事保養承辦商判罰8.5萬

上水名都巴黎閣於2018年5月發生升降機致命意外。《升降機及自動梯條例》紀律審裁委員會今(30日)宣布，已完成對涉事升降機保養承辦商2項違紀指控的聆訊，並裁定所有指控成立，須予以紀律處分。委員會裁定對承辦商罰款8.5萬港元，並支付聆訊程序費用約11萬港元；委員會的裁決及命令今日正式刊憲。

涉事承辦商為耀天工程有限公司，其涉及的兩項違紀指控，分別為上水名都巴黎閣的升降機保養欠妥，以及沒有就分包升降機維修工程通知機電工程署署長，而被法庭裁定違反《條例》。機電工程署表示歡迎委員會的裁決，並會繼續嚴格執行有關條例，確保升降機及自動梯服務的安全性和可靠性，保障公眾安全。

2018年5月11日，上水名都巴黎閣的5號升降機發生升降機機廂異動，導致一名64歲女士被夾於層站門楣及升降機機門門磡之間，最終不幸跌下升降機井底坑死亡。機電署隨即進行刑事調查，並向耀天提出控罪，法庭於2019年2月22日裁定有關罪名成立。因應耀天被法庭裁定罪成及考慮到有關事故導致乘客死亡，機電署將事件轉呈至上述委員會進行紀律聆訊。