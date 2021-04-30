上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢欺詐　轉介區院5.20再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢逾900萬港元，他原本被控一項洗黑錢罪，其後被加控多3項控罪，包括2項欺詐罪及一項以欺詐手段逃避法律責任罪。案件今日（30日）在東區裁判法院再提訊，被告暫毋須答辯，控方申請修訂4項控罪的詳情，並向裁判官呈交將案轉介區域法院的文件。案件將在5月20日在區院提訊，期間趙獲准繼續保釋。

經修訂的洗黑錢罪指，被告趙俊名（43歲）於2013年11月12日至2014年11月29日期間，在香港與其他不知名人士，知道或有合理理由相信一筆財產，即逾931.35萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

兩項經修訂的欺詐罪則指，被告趙俊名於或約於2015年2月9日，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即分別向梁洪波和江麗萍虛假地表示，盛豐國際管理有限公司為富譽控股有限公司的成員公司，而富譽控股有限公司正為蒙古採金及煉金的項目尋找資金，並指項目的每個投資單位為25萬元，及將在3個月中收取33%的承諾回報，從而誘使梁洪波和江麗萍各拿出25萬元，導致梁洪波和江麗萍蒙受不利或相當可能蒙受不利。

最後一項修訂的欺騙手段逃避法律責任罪指，被告趙俊名於或約於2015年12月18日，在香港意圖不履行向江麗萍支付2.25萬港元的全部或部分現有的法律責任，而以欺騙手段，即虛假地表示一張由盛豐國際管理有限公司的大新銀行戶口開出、日期為2015年12月18日的支票，是妥當而且有效的付款指令票據，而不誠實地誘使江麗萍等候付款。

控方不反對被告繼續擔保。裁判官准許被告按原有條件保釋外出，包括保釋金5萬港元、不得離境（包括不得到澳門及內地），須交出旅遊證件，居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知警方，他亦須每周3次到觀塘警署報到，並不得騷擾控方證人。