食肆今起須換氣6次　議員指通風簽證費乘機抬價逾倍

政府要求食肆今起須達每小時換氣6次。

全港食肆須於本月30日或之前將換氣量提升至達每小時6次，或加裝空氣淨化設備。食物安全及環境衞生事務委員會今日（30日）召開特別會議討論相關事宜。不少議員關注通風簽證「趁火打劫」，指目前簽證費用加價逾倍至5,000港元以上，要求政府正視相關問題，並建議資助食肆買機及簽證。

飲食界議員張宇人質疑有關政策的科學根據，又不點名批評政府專家顧問袁國勇，早前到尖沙咀K11 Musea「名潮食館」視察後指通風量不足的理據：「所謂專家去完K11話（換氣量）只得3分之一，搞到名潮要封舖倒閉，但其實換氣量必需要有4.7次才可以攞牌，4.7次得返1次？唔好口噏噏，一講完就要做？要有説服力叫人做！」

張又指出，目前業界不但買機有困難，甚至有發出證明書的通風承辦商乘機抬價，簽張證竟然高達4,000至5,000港元，形容簽證者趁火打劫，另多謝香港註冊專門承建商(通風系統)協會願意為200間不過500呎的單間食肆免費簽證。

議員黃定光亦質疑，政府制訂政策前有否審視過空氣淨化設備貨源問題，因現時貨源不能滿足全港食肆，食肆有錢都買唔到，不少食肆反映以往一般簽證只是1,000至2,000港元，但目前簽證已達5,000港元以上，促請政府對簽發證書抬價行爲要有限制規定。

議員陳恒鑌表示，有食肆反映有通風承辦商不但索價5,000港元簽證費，更要包買機才願意簽証，相信若全港過萬間餐廳同時簽證，承辦商收入將相當之可觀。建議將簽證工作擴大至監視室內空氣的專業人士，令簽發價錢具有競爭。議員梁志祥則表示，對業界在提升技術上有困難，詢問政府除技術支援外，是否有其他補貼措施支援業界買機續牌。

食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻回應指，至今已有4,900個間餐飲處所已提交網上登記，另有超過2,100個食肆申請延遲，針對每個個案有不同的延遲時間，通風承辦商也有過千個案正在處理中，會以法理情方式去處理及寬限。

對於簽證費用高企問題，黃淑嫻指，目前全港有180個註冊通風工程公司，每年食肆續牌都是由他們處理，相信有足夠人手處理簽證。一般而言，簽證書純粹收費為1,000至2,000港元，但收費是市場行爲及商業決定，政府未必能控制到。政府已成立工作小組，當中包括香港註冊通風系統承建商協會主席，會在小組中反映情況。