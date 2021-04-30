轉病人看私家　醫管局3前醫生脫行為失當罪

醫院管理局轄下明愛醫院前副顧問醫生邱承建，被指在該院工作期間，串同曾在該院工作的醫生兄弟朱東麒和朱東恒，將逾60名醫管局病人非法轉介到他們的私家眼科診所。3名醫生被控串謀犯公職人員行為失當罪，邱同時被指盜取醫管局藥物。案件於區域法院經審訊後，法官在今天（30日）作裁決，認為雖然被告有所隱瞞，但控方未能證明3人之間存在非法協議，故裁定3人全部罪名不成立。

3名被告分別為邱承建（40歲），以及朱東麒（46歲）和朱東恒（43歲）兄弟。他們同面對一項串謀犯公職人員行為失當罪，此外兩兄弟再各自偕邱被控另一項串謀犯公職人員行為失當。而邱就再被控多一項盜竊罪 ，指他盜取醫管局的29支滴眼劑及9支眼藥膏。

法官裁決時指，控方未能證明3人之間的轉介協議乃非法協議，亦不能證明他們明知故犯，並認為控方特赦證人、即邱的前女同事並不誠實可靠，亦無獨立證據支持她所言，遂裁定3人罪名不成立。辯方表示需時將考慮會否申請訟費，法官則表示在判詞中已詳細交代理由，着辯方考慮如3名被告有看清僱主訂明的規則，是否會引發今次事件；和考慮被告是否因自己的疏漏過失而自招嫌疑，法官亦指雖然證據不足以入罪，但被告實在有所隱瞞。結果辯方表示需再作考慮，會在下星期答覆是否申請。

控方在審訊時指，在2012至2016年間，邱承建及朱東恒把醫管局66名病人轉介予朱東麒的診所，並向朱東麒轉發26份病人紀錄。而邱承建更在未得准許下，私下到朱東麒位於尖沙咀的診所應診。控方指有關行為違反醫管局守則，亦牽涉利益衝突。期間控方傳召邱的前女同事趙佩雯以特赦證人身份作供，她聲稱與邱曾有曖昧關係，並指邱曾轉介病人給涉案眼科診所，每月會收取2萬至3萬元報酬，她及邱的妻子都曾勸邱收手。