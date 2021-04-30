社署整筆撥款改革敷衍了事　工會斥欠透明度寧實報實銷

港府自2017年起檢討實行逾20年的整筆撥款津助制度，惟檢討未有如期在兩年內完成，最後檢討預料今年第2季完成報告，趕在本年度內提交至庫務局。香港社會工作者總工會聯同8個社福機構工會，今日(30日)就回應檢討報告內容舉行記者會，表示不同意是次報告的建議，批評諮詢業界過程不透明，結果更反映「十年一檢，毫無進展」，又斥社會福利署推卸責任，對此非常憤怒。

優化整筆撥款津助制度檢討專責小組於4月22日舉行第4輪業界諮詢會，就檢視人手編制及撥款基準；薪酬架構、員工離職率及職位出血情況提出初步建議，包括提供平均5%中央行政津助、周年津助撥款低於1,000萬港元的機構可獲10%津助；提供精算服務資助計劃；與業界討論未來服務檢討優次；因應個別職級招聘及出缺情況，考慮有否需要額外撥款調整薪酬水平。

小組成員兼社會工作者總工會外務副會長張志偉批評，今次檢討歷時3年，但結果都是「原地踏步」、「敷衍」，對業界零幫助。他又批評報告指中薪點撥款足夠支付按年資認證，亦可跟公務員總薪級表至頂薪的說法未能應對現實，更把問題推向機構管理不善，如同將員工與機構置於對立面。

香港基督教服務處職工會代表吳先生則指，當局4月9日已完成會議，拖至4月12日方公布，同月22日與業界開諮詢會，加上未有公開報告的調查資料，反映報告不透明。他續批評，不少機構擔心數年後儲備用盡，根本不願大刀闊斧作出改革，惟社署未有為業界擔心的難處作出支援，「既然社署堅持機構會夠錢營運，何不設立『包底費』，令業界於財政上有安全感，建立良好薪酬制度，從而令人手穩定。」

有工會代表亦批評，機構開展新服務，聘請新人手，因起薪點較低，故與中薪點有一定距離，機構會有資金剩餘，但只屬「偶發性」；亦反映機構人手越穩定，員工須按年資加薪，就越難支付員工的薪酬調整，斥制度設計是「懲罰管理好、穩定的機構。」

9個工會表示，就檢討整筆撥款津助制度提出4點要求，包括公開顧問公司研究的數據 、制定宏觀檢討時間表，5年至10年一檢、為沒有管理不善，又達到服務要求，並按公務員總薪級表建立薪酬架構的機構提供包底機制、讓機構可以選擇重返實報實銷資助制度。