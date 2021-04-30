長期離港人士不獲發消費券　海外工作留學人士將豁免

政府計劃向市民發放5,000港元的電子消費券，而有一段長時間不在香港居住的人士將不會受惠。因應外界關注有關準則，政府補充在海外工作、留學、參與「廣東計劃」及「福建計劃」等的人士將獲豁免。

立法會今日(30日)召開振興香港經濟事宜小組委員會會議，議員陳振英關注因應疫情，很多港人滯留內地以至外國而無法回港，擔心他們無法受惠會造成不公。至於針對移民外地的人士無法受惠，陳則表示對此「舉腳贊成」。此外，對於消費券有使用期限，陳振英指就八達通而言，當中原本存有餘額，關注技術上是否可安排先扣除消費券的金額，否則「好唔抵」。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲回應指，現時正與入境事務處商討長期離港人士的定義，暫時構思會設立一個界線，若然在特定日子之前有一段時間不在香港則未能受惠於政策。不過政府同樣關注港人滯留外地的情況，有特定理由而在一段時間內離港，例如在海外工作、海外留學、參與「廣東計劃」及「福建計劃」等人士可同樣獲發消費券。

此外，王表示電子錢包較容易設定，可讓市民選擇是否先使用消費券，至於八達通方面仍在商討設計的細節。當局亦關注長者未必可以自行登記領取消費券，將與社會福利署商量特別安排，容許指定代理人協助登記及領取。

另一議員黃定光則提及發放消費券牽涉6億港元的行政費，再加上儲值支付工具營辦商會收取手續費，形容政策「益電子平台，發疫症財」。他批評政府訂立政策時考慮往往非常粗疏，例如之前超級市場在保就業計劃中賺到盆滿缽滿，直言政府不應以為建制派「吓吓支持」，實質上是有很多怨言。