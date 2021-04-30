旅遊業未見復甦曙光　政府探討開辦郵輪公海遊

政府重推本地遊以至與新加坡的旅遊氣泡計劃，但旅遊界在短期內仍未見復甦的曙光。有議員指出旅遊業至今仍是「冰封」、零收入，期望政府不要再煞停旅遊氣泡，並應容許旅遊業開辦郵輪公海遊。政府則表示希望可逐步有序地慢慢放寬不同限制，包括會與業界商討開辦郵輪公海遊的可行性。

立法會振興香港經濟事宜小組委員會會議上提及支援旅遊的措施，旅遊界議員姚思榮提及眼見不同行業有復甦迹象，但旅遊業從業員眾多，受漣漪效應影響至今仍是「冰封」、零收入，最近更有一間大型旅行社「捱唔住執咗」。他促請政府容許開辦郵輪公海遊，又指希望政府不要再如上次一樣煞停與新加坡的旅遊氣泡，同時應盡快物色其他地區。他亦關注「賞你住」及「賞你遊香港」計劃一推出「就差唔多爆額」，希望日後可以視乎反應而加碼。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，明白旅遊業是首當其衝地受疫情影響，但推動旅遊氣泡需顧及兩個經濟體之間的意願，因雙方均會擔心出現輸入個案，若然可行會盡力及盡快執行，而與澳門通關方面則暫時未有時間表。

陳又指近日才重推旅遊氣泡及本地遊，至於郵輪公海遊牽涉的人數較多，會與業界繼續溝通，包括考慮設立人數限制及不容許遊客享用自助餐服務等建議，若然可以開辦的話會盡力做，希望可逐步有序地慢慢放寬不同限制。