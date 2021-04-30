規劃署調查相思灣村霸店舖違法　消息指有人將向廉署舉報

西貢相思灣村「神秘丁屋」業主黃子洋，涉在其經營的水上活動店前僭建私人碼頭一事被東網踢爆後，地政總署早前才還原僭建碼頭及清走石屎，規劃署亦正調查該店有否違例發展，惟黃一直「闊佬懶理」，連日來繼續經營，日前更多達20人聚集玩獨木舟。另外，消息人士透露，有人將就相思灣土地被違規佔用問題向廉政公署舉報。

有關水上活動店近日都有開門營業，當中最熱鬧的為本周三（28日），當天有多達20名客人聚集在店外，他們以年輕男女為主，大多數人沒有戴上口罩，他們陸續穿上救生衣後就租用獨木舟，並透過附近淺灘的石梯魚貫下水，涉嫌違反口罩令及禁聚令。而今日（30日）該店仍繼續營業。該店由神秘丁屋的業主黃子洋經營，他除涉在其店前僭建私人碼頭，亦涉在相思灣村內違規土地發展，在村內可謂霸地又霸海，已是廣為人知的村霸。

規劃署發言人指，水上活動店所在的構築物被劃作「鄉村式發展」地帶，地帶內的土地，主要預算供原居村民興建小型屋宇之用，在新界豁免管制屋宇的地面一層，有多項配合村民需要和鄉村發展的商業和社區用途，包括食肆、圖書館、學校和商店及服務行業，列為經常准許的用途，惟其他商業、社區和康樂用途，如向城市規劃委員會申請許可，或會獲得批准。

該署於1月26日向有關土地擁有人發出強制執行通知書，規定通知書收件人於4月26日或以前中止有關違例發展。就有關水上活動店事宜，該署正進行調查，如有足夠證據證明該處有《城市規劃條例》下的違例發展，該署會採取適當的執行管制行動。

至於圍封碼頭近5個月的鐵絲網已被捲起及鑿開石屎，而水上活動店前的行人路亦已有人將石屎路挖起並鋪上泥土及以草皮覆蓋。