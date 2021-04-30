針卡掃描程式問題多多　手機內置相機掃描亦睇到個人資料

停業多時的酒吧昨日可於疫苗氣泡為基礎下有限度重開，政府要求業界須用食物環境衛生署的應用程式掃描顧客電子針卡。今（30日）踏入重開第2日，上述應用程式就被揭問題多多，包括屢現「不斷停止運作」字樣致難以掃描、應用程式不設iOS版本對應iPhone手機等。另外即使不使用此應用程式掃描電子針卡，僅用手機內置相機掃描電子針卡的二維碼，就會顯示市民的部分身份證號碼及姓名等個人資料，有資訊科技專家提醒針卡有如身份證，市民應提高警覺保障私隱。

資訊科技商會榮譽會長方保僑直指，以上應用程式略顯簡陋，相信有一定的改善空間，「例如令二維碼載有的個人資料冇咁易比人睇到」。他表示，電子針卡載有個人資料如部分身份證號碼等，變相如同身份證，提醒市民切勿隨意將針卡於網上公開展示，「例如社交平台上載張相以前遮去名字就冇事，但二維碼縮到好細都見到」。

蘭桂坊協會總監張素媚指出，得悉不少酒吧檢查顧客接種紀錄時出現困難。她引述業界反映，即使以Android系統手機安裝政府提供的應用程式，都不斷顯示未能運作，「想掃描都冇得掃」。張認為整個酒吧食肆界的疫苗氣泡安排顯得倉卒，「重開後有好多繁瑣細節要配合」，希望政府留意及給予多點時間供業界消化及執行有關的政策，否則憂心隨時誤墮法網。