港大與學生會割席兼收回會址　斥多次發表涉煽動違法言論

再有大學與學生會「割席」！香港大學教務長曾詠詩今午(30日)向全校發出電郵，宣布有見校方與香港大學學生會之間存有法律責任的「持續矛盾性」，校方就現行為學生會提供的服務和安排作出風險評估後，決定停止代為收取學生會會費，並收回學生會辦公室及設施的管理權。

港大發表聲明指，作爲一個獨立於香港大學的註冊社會團體，香港大學學生會近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損。大學對其偏激的言行予以强烈譴責。

港大又指《基本法》作為香港法治的基石，在保障了大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由的同時，也有保護國家安全的條文，大學不是法外之地，亦有責任維護全體教職員和學生的福祉，不能容忍作為獨立社團的學生會一方面利用學校提供的服務和場所，另一方面則漠視校方的勸喻和整體港大社群利益，其所作所為給大學帶來違法風險。

港大指，因此大學必須釐清與學生會之間的法律責任，現決定不再代學生會收取會員費用；不再為學生會提供財務管理服務；收回學生會會址及其他設施的管理權，並會因應情況在有需要時採取進一步措施。